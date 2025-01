"Ospedale, la crescita frutto del nostro lavoro"

CITTÀ DI CASTELLO – "L’acceleratore lineare Varian TrueBeam per il servizio di radioterapia oncologica, che verrà inaugurato domani all’ospedale di Città di Castello, è stato acquistato nella scorsa legislatura con fondi del Pnrr per circa 2,5 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti circa 250 mila euro, sostenuti dalla Usl, per l’allestimento dell’ambiente che lo ospita e le attività per la messa in funzione": così in una nota diramata nelle scorse ore il consigliere regionale (Lega- Portavoce opposizioni) ed ex governatrice Donatella Tesei fa chiarezza. "Si tratta di un macchinario dotato di una tecnologia innovativa – spiega - che già nell’agosto dello scorso anno aveva superato con successo le fasi di collaudo. In tutta Italia ne sono dotate meno di novanta strutture ospedaliere e averne uno in Umbria testimonia l’impegno concreto che la precedente amministrazione regionale ha portato avanti nell’opera di potenziamento della sanità pubblica".

Tesei aggiunge che in questo filone di investimenti sono anche partiti i lavori, attualmente in corso, "che consentiranno all’ex reparto di rianimazione di passare da sei posti letto a dodici, oltre che la realizzazione di una nuova rianimazione vicino alla sala operatoria dotata di sei posti letto, così da poter disporre di diciotto postazioni di rianimazione anziché le sei attuali. Ulteriori quattordici posti letto – osserva - saranno quelli a disposizione del nuovo reparto di terapia subintensiva in fase di realizzazione e, al termine dei lavori di ristrutturazione nell’area grigia del pronto soccorso nella prossima primavera, è prevista anche l’istallazione di una nuova tac". Per Tesei dunque "i fatti dimostrano che l’opera di potenziamento messa in atto sta dando risultati reali".