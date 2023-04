Ospedale, il terzo polo ’frena’ Pd: "Dopo lo stop spoletino che ne sarà del progetto?"

"Le autorità che hanno partecipato al consiglio comunale aperto sulla sanità a Foligno hanno indicato il terzo polo ospedaliero come un punto dirimente per il futuro. Con lo stop impresso da Spoleto, ora cosa succede?". Se lo chiede il Partito democratico di Foligno, all’indomani dell’approvazione degli atti che, dal Comune di Spoleto, mettono in discussione il percorso di integrazione dei due ospedali.

L’interrogativo che si pone il Pd è tutto diretto al sindaco Stefano Zuccarini: "Quali iniziative intende promuovere e quali decisioni vuole prendere a seguito della bocciatura del terzo polo? I cittadini hanno bisogno di chiarezza rispetto al futuro dell’organizzazione sanitaria del territorio". I dem folignati tracciano un parallelismo: "Preso atto che il sindaco Stefano Zuccarini, a differenza di quello di Spoleto, non si muove per il bene dei cittadini e il diritto alla loro salute, quali sorprese dovremo ancora aspettarci?". Quindi si ricorda come il San Giovanni Battista fosse un’eccellenza: "ad oggi, nella totale indifferenza, i cittadini si ritrovano ad intraprendere pellegrinaggi in giro per l’Umbria per svolgere analisi di routine.

A Foligno mancano i primari, manca il personale, lo stesso che non viene assunto dopo concorsi avvenuti mesi fa e dei quali ancora di attende esito. Ad oggi solo questa la via d’uscita proposta per affrontare la tragica situazione e garantire tutela sanitaria ai cittadini della Valle Umbra Sud: unire le forze tra i principali ospedali, superando i doppioni e dando missioni diverse alle due sedi". I dem quindi ricordano la loro operazione di ascolto sulla sanità e le 3mila firme raccolte in calce alla petizione a difesa della sanità pubblica. Un documento che esprimeva anche perplessità sul terzo polo e sullo spostamento della sede del distretto.

Alessandro Orfei