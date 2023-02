"Ospedale e Rocchetta, una giornata speciale"

Roberto Morroni, già sindaco gualdese ed ora vicepresidente del Governo regionale, ha "provato grande soddisfazione come amministratore della cosa pubblica e come cittadino"; ha definito "una giornata speciale" quella vissuta giovedì scorso negli uffici dell’assessorato, al Broletto, perché sono stati ufficializzati progetti di grande importanza per Gualdo Tadino e per l’Umbria; e che sembrano finalmente avere tutte le caratteristiche per concretizzarsi: quello del riutilizzo dell’ex ospedale Calai con servizi di grande valenza per la collettività e quelli di Rocchetta spa per il risanamento della valle del Fonno e l’investimento industriale per una nuova linea di produzione di acqua minerale, che sarà chiamata "Serrasanta". Argomenti che si trascinavano da anni: per l’ex ospedale erano stati stipulati addirittura tre protocolli d’intesa tra Regione, Usl e Comune, il secondo dei quali era stato firmato dallo stesso Morroni, allora sindaco. Tutti rimasti sulla carta. Ora invece si aprono prospettive nuove, con finanziamenti già decisi, per oltre 9 milioni di euro, con la Regione che sarà presente con propri servizi nel territorio del gualdese, e con posti di lavoro promettenti anche per una tanto auspicata rivitalizzazione del centro storico. Non a caso c’è stata la piena adesione da parte del sindaco, della giunta, della commissione consiliare e dell’Easp. Rocchetta spa eseguirà interventi nella vallata a scendere dal Fonno, disastrata dall’alluvione del 2013 e da allora interdetta all’accesso: una pesante menomazione per i gualdesi; e per i turisti. "È stata una giornata dedicata alla mia città - ha detto Morroni - Due progetti di indubbia importanza per una città che necessita di nuovi stimoli e opportunità di crescita".

Alberto Cecconi