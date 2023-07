Ospedale di Narni e Amelia "L’iter procede come previsto"

NARNI - "L’iter per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni e Amelia, che sorgerà come noto in località Cammartana, procede secondo il cronoprogramma concordato con l’Inail che prevede l’invio, entro il 30 settembre, di tutta la documentazione esecutiva". Lo annuncia l’Usl2 dopo un incontro con i progettisti. "Nei prossimi giorni i tecnici e i progettisti consegneranno una prima, corposa sezione relativa alla rete di sotto-servizi o servizi primari (impianti idrici, fognature e infrastrutture elettriche e tecnologiche) che consentirà di avviare la Conferenza dei Servizi per acquisire il relativo parere -continua l’Usl_. Il secondo passaggio prevede la stesura e acquisizione dell’ulteriore elaborato progettuale con il definitivo computo metrico dell’opera che, come già concordato, rientra nella somma prevista di 84,5 milioni di euro di investimento di cui circa 61 milioni per i lavori di realizzazione della struttura".