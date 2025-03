Ospedale antisismico. Lo stato degli interventi

FOLIGNO I lavori per la messa in sicurezza sismica dell’ospedale di Foligno entrano nel vivo. A comunicarlo è la direzione, ricordando che si tratta di interventi altamente innovativi con l’isolamento sismico alla base con un sistema combinato di isolatori e slitte in corrispondenza di tutti i pilastri esistenti. "Il cronoprogramma è pienamente rispettato e c’è massima attenzione a on creare disagi alla struttura e ai pazienti – spiega l’ospedale – Nello specifico, è stato gettato il ringrosso di circa 260 pilastri su 711 complessivi. Relativamente alla realizzazione del cunicolo perimetrale all’edificio per sottocantieri, è terminato lo scavo dell’area 7 e sono in corso le opere di elevazione del muro di contenimento". "In ogni lavorazione con assoluta priorità – spiega la Usl - si provvede a gestire ogni singola interferenza con le attività sanitarie al fine di ottimizzare sia i tempi dei lavori sia le attività ospedaliere dei dipendenti e dell’utenza. Essendo di prossimo avvio l’ esecuzione dei micropali per la realizzazione dello stesso cunicolo perimetrale in corrispondenza del terrapieno che delimita il parcheggio, sarà occupata, in base all’avanzamento dinamico dei lavori, un’area del parcheggio corrispondente a circa otto posti".