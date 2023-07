Ospedale, allarme posti-letto La battaglia di “Prometeo“ sulle riduzioni per l’estate

ORVIETO

Realizzare a Orvieto il futuro Distretto sanitario della provincia per garantire alla città una centralità nella gestione delle sanità e allarme per i posti letto all’ospedale. Sono questi i due temi sui quali l’associazione Prometeo intende dare battaglia anche in estate, continuano il proprio impegno a sostegno del rilancio della sanità e dell’ospedale. In occasione della presentazione di una rivista gratuita, intitolata “Il sasso nello stagno“, i promotori dell’associazione tornano ad incalzare il direttore della Asl, Massimo De Fino, i cui progetti per il Santa Maria ritengono comunque "promettenti e dettati da buona fede".

"Abbiamo sentore che ci sia una riduzione di posti letto nei reparti di chirurgia ed ortopedia legati alla riduzione del personale per le ferie estive – dice il presidente di Prometeo, l’avvocato Dino Fratini – si ipotizza il trasferimento a Foligno per trattare i casi di rottura del femore. Ci piacerebbe avere comunicazioni ufficiali, considerando il buon rapporto che si è instaurato con il direttore della Asl". Giuseppina Barloscio rilancia la proposta di giocare d’anticipo sulla questione Distretto, dal momento che la revisione al ribasso delle dodici strutture umbre prevede la possibilità di accorpare con Terni quello di Orvieto.

"Così facendo si rischia seriamente di poter svolgere ancora di meno una programmazione a favore del territorio orvietano che ha subito molte perdite dai tempi della soppressione della Usl. Noi proponiamo di mantenerlo e attribuirgli una funzione provinciale, tenendo anche conto delle esigenze del ternano, dell’amerino e del narnese". Prometeo continuerà anche a vigilare sulla promesse di rafforzamento dell’ospedale. A partire dall’impegno a realizzare l’Unità di terapia intensiva cardiologica che rappresenta il suggello necessario per avere un vero polo dell’emergenza secondo le direttive che il piano sanitario regionale prescrive per l’ospedale di Orvieto. "La nostra attenzione sarà focalizzata anche sulla qualità dei servizi che verranno forniti ai cittadini da qui al 2026, data prevista per la realizzazione della casa della salute, sulla cui effettiva disponibilità economica con i fondi del Pnrr continuiamo ad avere forti dubbi" aggiunge Fabio Giovannella.

Cla.Lat.