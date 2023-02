"Oseghale violentò e uccise Pamela: ergastolo"

di Luca Fiorucci

La gioia di aver aggiunto un nuovo tassello verso una "condanna senza sconti" per quello che è stato ritenuto responsabile del massacro di sua figlia. Una nuova sentenza che conferma le responsabilità di Innocent Oseghale anche in relazione alla violenza sessuale subita dalla ragazza e che lo condanna all’ergastolo. Certo ci sarà la Cassazione, a cui i difensori dell’imputato annunciano l’intenzione di ricorrere: "Siamo delusi dalla sentenza, attendiamo le motivazioni ma possiamo già dire che ricorreremo", commentano gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Ricorso a cui l’avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro, e legale della madre, Alessandra, sua sorella, inizierà a prepararsi già da quando saranno rese note le motivazioni della sentenza della Corte d’assise d’appello di Perugia che ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta all’imputato dai giudici di secondo grado di Ancona, riconoscendo a carico del nigeriano anche l’aggravante della violenza sessuale.

Ci sarà ancora da fare, insomma, ma ora è il momento della gioia e della soddisfazione, poi ci sarà la Cassazione, ma sottolinea mamma Alessandra ci sono anche "gli altri", "gli altri mostri là fuori". Altre persone che, dice la donna facendo riferimento agli atti, hanno avuto un ruolo nella morte della ragazza, il cui corpo venne trovato in due trolley il 30 gennaio 2018 a Macerata. "Vogliamo anche gli altri", ma intanto può rivolgere gli occhi al cielo e mandare un bacio alla sua Pamela, mentre le amiche della ragazza scandiscono il suo nome fuori dalla Corte d’appello di Perugia, dove anche ieri campeggiavano gli striscioni che chiedono verità sulla morte della ragazza.

In aula il pronunciamento della corte è stato accolto da un applauso di gioia e liberazione dal timore che la vicenda potesse prendere una piega differente, che Pamela non potesse avere la giustizia che merita. Una giustizia a cui, per la famiglia, manca comunque un pezzo. Una verità che le sentenze fin qua emesse, insomma, non ricostruirebbero completamente, ma "questa mi dà serenità" aggiunge la donna.

"Ho confidato nei giudici di Perugia, nella loro umanità, hanno visto le carte" e su questo hanno deciso. Ieri Alessandra indossava una maglietta con il volto di Pamela, la stessa maglietta che aveva nonna Giovanna. "Siamo molto felici e orgogliosi di questa sentenza spero con tutto il cuore che venga confermata anche in Cassazione, ce lo auguriamo io e la madre soprattutto" commenta papà Stefano con un filo di voce, tra una telefonata e l’altra a cui rispondere. In serata erano tutti attesi in piazza Re di Roma, la piazza di Pamela e della sua compagnia, dove una targa la ricorda, "per festeggiare un po’".