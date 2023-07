Orvieto rinnova il legame con la città di Aiken

ORVIETO – Un patto di amicizia lungo più di 25 anni. Quello che lega Orvieto con la città statunitense di Aiken, nel South Carolina, che è stato rinnovato in una cerimonia pubblica che si è tenuta nel palazzo comunale.Presenti, tra gli altri, i quattro ragazzi di Aiken che in questi giorni sono ospiti di altrettante famiglie orvietane riprendendo la consuetudine dei programmi di scambio che si era interrotta per la pandemia. Durante la loro permanenza, grazie agli omaggi dell’associazione Carta Unica, il gruppo di Aiken ha visitato tutti i principali monumenti e musei di Orvieto ma anche fare delle stimolanti esperienze come il laboratorio di ceramica presso "Cantiere Ceramica" durante il quale ragazze e ragazzi hanno potuto realizzare un piatto con decorazioni etrusche insieme ai loro amici orvietani che il prossimo anno restituiranno la visita negli States. A fare da testimoni del rinsaldato legame Italia-Usa anche gli studenti delle Università dell’Arizona e del Kansas insieme a quelli del Gordon College che intrattengono da anni rapporti con Orvieto e in queste settimane stanno svolgendo i lorocorsi in città.