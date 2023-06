Orvieto: la fede e la storia Lo splendore in cammino

Orvieto ha celebrato la sua festa più importante che affonda le propre radici nella tradizione religiosa del Corpus Domini e nell’oroglio della gloria cittadina medievale. Il Corteo storico ha mostrato il suo splendore per le vie e le piazze per la settantaduesima volta. Evento centrale di una serie di manifestazioni collaterali; la processione religiosa ha avuto quest’anno come ospite il cardinale Fortunato Frezza e la presidente della Regione Donatella Tesei, tra i rappresentanti delle istituzioni. Il Corteo, per il quale si sta procedendo con il progetto della musealizzazione nel palazzo dei Sette, ha presentato l’apprezzata novità del nuovo mantello del Capitano del Popolo, realizzato con il tessuto ’Aquile Bizantine’ della fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze. I festeggiamenti sono proseguiti in duomo con ’Camminiamo insieme per la pace’, il tradizionale concerto del Corpus Domini organizzato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. ad opera della banda nusicale della Guardia di Finanza.