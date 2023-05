Orvieto, fondi dell’otto per mille Sostegno per 240 famiglie

Sono 240 le famiglie che hanno beneficiato del sostegno economico da parte della diocesi grazie ai fondi dell’otto per mille. Gli interventi di tipo sociale e caritatevole hanno assorbito risorse per 447mila euro nel corso del 2022. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato nel corso di un recente incontro che si è svolto al teatro della parrocchia dell’Oasi di sant’Antonio a Perugia. Gli interventi economici elargiti direttamente alle persone bisognose hanno raggiunto la cifra di 21mila euro, mentre le opere caritatevoli a Orvieto, Todi e Bolsena hanno raggiunto i 297mila euro. All’edilizia di culto sono stati destinati 441.286,60 euro, ai beni culturali 40.360,70 euro. Le altre voci di spesa sono state l’esercizio del culto, 85mila euro, la cura delle anime, 363mila euro, e la formazione del clero, 21mila euro. Un risultato che testimonia l’impegno della Chiesa locale guidata dal vescovo Gualtiero Sigismondi. "A livello nazionale – osserva don Luca Conticelli, responsabile diocesano del progetto Sovvenire – nel 2021 il numero delle firme dell’8xMille destinato alla Chiesa è sceso al 70,4% ed è salito al 24% quello delle firme destinato allo Stato. Nella nostra diocesi le firme sono al 69,8% in linea con l’anno precedente. Le offerte sono state numerose, grazie anche all’attività di sensibilizzazione e trasparenza. La Chiesa deve parlare di più di ciò che ha fatto e di come si è mossa durante il covid". Negli interventi di sostegno sociale, la diocesi è stata supportata in maniera significativa anche dalla Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto.

Cla.Lat.