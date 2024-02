Orvieto, evento per aiutare un amico in difficoltà

ORVIETO - Una gara di solidarietà per aiutare un amico in difficoltà. Una gara che ha la forma del concerto in programma giovedì 20 al teatro Mancinelli a favore di Riccardo Stefanini che si trova da vari mesi ricoverato in una struttura sanitaria in seguito ad un grave malore. L’evento si intitola "Man and Friends. Concerto per un Amico". Il conceerto, oltre gli amici storici di Riccardo Stefanini adoperatisi per realizzarlo, vede coinvolti gli artisti che lo animeranno, il Comune, il teatro Mancinelli con l’intero staff, la fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, oltre a numerose attività commerciali della città e privati, tutti legati alla figura del collaboratore storico e amico di Umbria Jazz. Persona della quale, una volta conosciuto, è matematicamente impossibile non diventare e mantenersi amico per il suo modo d’essere, la bontà, la generosità, l’immensa disponibilità. Adesso che, sfortunatamente, è lui ad avere necessità di sostegno nessuno si è tirato indietro. I proventi saranno interamente devoluti alle cure. Sul palco Michele Ascolese, Stefano Indino, Natalio, Mangalavite, Mario Donatone & Blues-Man Latino, Giampaolo Ascolese, Elio Tatti, Riccardo Biseo, Franco Fasano, Massimo Moriconi, Emilia Zamuner, Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Funk Off. I biglietti sono disponibili online su TicketItalia.com e al botteghino del teatro, negli orari di apertura (per ulteriori informazioni: 380.6352110).