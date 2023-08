"Orvieto: 6 milioni per Ospedale e Casa di Comunità"

Tanti soldi pubblici in arrivo che cambieranno il volto di entrambe le realtà. Sono i fondi del Pnrr che a Orvieto verranno utilizzati anche per la realizzazione della casa di comunità e del relativo ospedale per la cui progettazione è stata appena firmata dalla Asl la delibera di affidamento per sei milioni e 230 mila euro mentre Porano ha ottenuto un finanziamento da un milione di euro per realizzare un importante ampliamento del polo scolastico con la costruzione di una nuova struttura destinata all’ampliamento dell’asilo per bambini da zero a sei anni. I lavori sono già iniziati. Per quanto riguarda Orvieto, il direttore generale della Asl spiega come funzionerà la casa di comunità che "Rappresenta il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale l’assistito potrà accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociale. La nuova struttura territoriale della Asl prevede un innovativo modello di intervento multidisciplinare condotto da gruppi multiprofessionali composti da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri, psicologi, assistenti sociali". Nei giorni scorsi sono anche stati approvati gli interventi di adeguamento antisismico dell’ospedale "Santa Maria della Stella" per un importo di quasi 7,5 milioni di euro. Si è molto discusso sulla ubicazione della casa di comunità in piazza duomo nei grandi locali dell’ex ospedale, ma ora non si torna indietro. L’alternativa auspicata da alcuni era la ex mensa della caserma Piave, ma la Regione ha fatto sapere che il progetto non era compatibile con le dimensioni di quella vecchia e fatiscente struttura che la Regione aveva acquistato per otto milioni dal Comune nel 2008.