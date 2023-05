Orvietana, festa salvezza E il tecnico Fiorucci chiede alla compagna: ’Sposiamoci’

Un Silvano Fiorucci scatenato. Il pari contro il Montespaccato verrà ricordato sì come la giornata che ha regalato una storica salvezza all’Orvietana ma, sicuramente, anche per la performance del tecnico nel dopo partita. Un Tamba scatenato, con tanto di microfono in mano a fine gara, nel pieno dei festeggiamenti, come neanche il miglior vocalist del Cocoricò avrebbe saputo fare. Fiorucci ha poi approfittato del proscenio per chiedere di sposarsi alla sua compagna Graziella, sempre pronta a seguirlo sugli spalti. Una favola a lieto fine in tutti i sensi, a livello personale e di squadra. "Dopo il campionato vinto a Foggia – ha sottolineato il Tamba – questa è la mia più grande impresa sportiva. Voglio ringraziare due amici straordinari come il presidente Roberto Biagioli e il ds Fabrizio Mortolini, perché sono stati determinanti. Due persone alle quali mi lega un rapporto che va oltre il calcio. Grazie poi a tutto il mio staff, collaboratori di una professionalità unica, e ai miei straordinari ragazzi, un gruppo semplicemente fantastico. Graziella? Mi ha sempre sopportato e supportato. Ormai anche lei pensava che avessi smesso e invece... In questa salvezza, poi, - ha continuato il Tamba – c’è il contributo determinante di chi sta dietro le quinte. Faccio un nome su tutti, il nostro straordinario custode Vito. Un grazie poi a Gianfranco Cencioni con cui mi sentivo spesso perché chiedevo ragazzi del settore giovanile e perché mi lasciava un pulmino che chiamavo la mia Lamborghini, importante la collaborazione con gli allenatori del settore giovanile e i ragazzi che sono venuti anche solo a respirare l’aria della prima squadra. E lasciatemi dedicare questa salvezza a Vittorugo Pace, grande amico che avrà festeggiato con noi da lassù".