’Orti sociali’, così la città respira. Spazi verdi per anziani e disabili

Saranno "orti solidali" e la loro assegnazione avverrà al di fuori della soglia Isee per consentire a più persone possibile di stare all’aria aperta, socializzando. Il progetto di agricoltura sociale vede anziani, pensionati e persone con disabilità condividere esperienze insieme. Alle porte della città sorge un’area verde destinata alle coltivazioni di ortaggi e piccoli alberi di frutta, di proprietà comunale: 124 appezzamenti di 100 metri quadrati ciascuno assegnati ai richiedenti attraverso precise regole e disposizioni. Il progetto ora sarà gestito dalla cooperativa "La Rondine a Maccarello" e tra le varie novità che saranno introdotte anche un servizio navetta per dare la possibilità di condividere questa esperienza ad altri anziani, magari soli ed impossibilitati a raggiungere gli orti. Gli orti sociali risalgono agli anni ’80 con l’allora sindaco Giuseppe Pannacci: in questi anni a quel progetto sono state apportate alcune modifiche, le ultime varate l’estate scorsa. Via la soglia Isee che non sarà più un requisito per l’assegnazione, attraverso specifico bando rivolto ai pensionati.

"La soglie Isee ci è sembrata un po’ contradditoria rispetto alle finalità degli orti, non come sostentamento alimentare, ma socializzazione e per favorire un invecchiamento sempre attivo dei pensionati". L’assessore Benedetta Calagreti, ha illustrato il regolamento e le novità di gestione dell’area di territorio comunale parlando della "necessità di migliorare. Abbiamo introdotto la possibilità di una gestione esterna degli orti, in questo caso La Rondine a Maccarello, per ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse che il comune mette a disposizione annualmente". Gli orti comunali sono nel quartiere Madonna del Latte e possono essere assegnati agli anziani che hanno la propria residenza nel comune e non hanno nel proprio nucleo familiare alcun altro componente al quale sia già stato affidato un orto pubblico. L’assegnazione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, e comporta il versamento al comitato di gestione di un contributo di 12 euro all’anno per le spese generali che rimane inalterato. Le novità sono state illustrate ieri mattina, in una sala consiliare gremita di persone alla presenza tra gli altri del sindaco Luca Secondi; per la Cooperativa La Rondine Luciano Veschi e Marco Romanelli e i vari dirigenti comunali. Due degli appezzamenti saranno destinati a finalità sociali, dando vita a progettualità che possano coinvolgere ragazzi e permettere agli anziani di mettere a disposizione la propria esperienza.