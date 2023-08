"Orte-Falconara, un altro bluff della Giunta che viene a galla"

PERUGIA – "Un’opera strategica per l’Umbria, che era stata venduta come grande conquista dall’attuale giunta regionale e in particolare dell’assessore Enrico Melasecche (foto), sfuma inesorabilmente. Un altro bluff che viene a galla". È quanto afferma Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, in merito al mancato finanziamento con fondi del Pnrr del raddoppio della Orte-Falconara. "Non possiamo dirci stupiti purtroppo tempo fa consigliavamo all’assessore Melasecche e alla presidente Tesei di leggere bene il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci, poiché da lì si capiva chiaramente che i soldi tanto sbandierati per l’Umbria, di fatto, non c’erano". "E oggi ne abbiamo la conferma: la nostra regione ancora una volta viene penalizzata, mentre le risorse del Pnrr prendono il volo verso il Nord, in barba alle ‘promesse’ del ministro Salvini". "A questo punto – conclude il segretario Filt – non ci resta che sperare nella riapertura della ex Fcu, Città di Castello - Perugia - Marsciano - Todi - Terni".