Orte-Falconara in bilico A rischio il raddoppio da finanziare coi fondi Pnrr

Il raddoppio della Orte – Falconara da finanziare con i fondi del Pnrr sarebbe a rischio. La notizia è filtrata dai Palazzi romani, in concomitanza con i ritardi del Governo sui progetti in itinere, da realizzare con le risorse del Piano di ripresa e resilienza. In diversi, sul fronte dell’Umbria e delle Marche, si sono mobilitati di fronte a questa possibilità. La consigliera regionale di Azione, Donatella Porzi, ha presentato una mozione per impegnare la presidente Donatella Tesei e la giunta regionale dell’Umbria "ad attivarsi con il Governo affinché il raddoppio avvenga nel rispetto del progetto approvato in via definitiva da Rfi – Rete ferroviaria italiana e utilizzando i fondi immediatamente spendibili del Pnrr.

Sarebbe davvero una grande beffa non riuscire ad agganciare i fondi del pnrr. Forse abbiamo perso troppo tempo? O forse non ci si crede abbastanza, nonostante siamo fi fronte al rischio di perdere le risorse di Bruxelles". Porzi chiede dunque che il raddoppio non diventi quella che si definisce "un’opera chimera". E c’è il parallelo con le sorti della Roma – Pescara: "due infrastrutture ferroviarie che attraversano il Centro Italia stanno rischiando di perdere il treno del Pnrr. In una situazione in cui il Nord reclama autonomia e il Sud reclama attenzione, l’Italia rischia far cadere nel dimenticatoio l’Italia di Centro, che invece ha bisogno di attenzione per le sue specificità e per i tanti ritardi accumulati nel tempo e che può rappresentare una cerniera per lo sviluppo, non solo tra il Nord e il Sud dell’Italia ma anche tra l’Italia e l’Europa". "Aver perso tempo a ragionare di modifiche progettuali al percorso – ha aggiunto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ci ha portato in questo vicolo cieco dove c’è il rischio concreto di perdere per sempre un’occasione storica. Aver perso tempo dietro ad inutili e dannose ipotesi di varianti ha prodotto un unico effetto concreto: quello di non poter utilizzare le ingenti risorse che il PNRR mette a disposizione".

Il Pd regionale starebbe lavorando ad una mobilitazione interregionale e va registrato anche l’appello dell’ex sindaco di Jesi, Gabriele Fava, indirizzato al presidente della Marche, Acquaroli: "Ora che i fondi del Pnrr danno la possibilità di realizzare – finalmente! – un sogno regionale coltivato da decenni, vederlo ancora svanire sarebbe davvero una scelta inaccettabile. Mi auguro, dunque, che voglia intervenire sul Governo per evitare che ciò accada. La ringrazio e confido in Lei".

Alessandro Orfei