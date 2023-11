Orizzonti Suoni del contemporaneo a Perugia

Saranno l’immagine e gli universi poetici evocati dalla parola il cuore pulsante e il filo rosso della quinta edizione del Festival “Orizzonti“, la rassegna musicale dedicata ai linguaggi della contemporaneità curata dal compositore perugino Marco Momi (foto sopra) e promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica in collaborazione con il collettivo di musicisti di Opificio Sonoro (foto sotto) , questa sera e domani dalle 20.30 all’Auditorium Santa Cecilia (Info e biglietti on line, su www.perugiamusicaclassica.com oppure allo 075.5722271.

"Il concetto di immagine – spiega Marco Momi – mi ha portato a disegnare programmi eterogenei che testimoniano solo alcune delle possibili declinazioni di senso. Ecco allora il riferimento ai fotogrammi cinematografici del primo concerto, Frames, e il viaggio tra immaginipaesaggi in grande scala e i loro opposti microscopici del secondo, Micro Macro".

“Orizzonti“ prende il via stasera con il concerto “Frames“ articolato in cinque brani. Il primo, “Cinemaolio“ di Francesca Verunelli "fa riferimento ai primordi delle sale da cinema" dice Moni, mentre i due pezzi di Zeno Baldi (“Mold“ e “Décalage“) "rendono sensibile lo scorrere ritmico del fotogramma, con suoni immaginifici ed elettronicamente trattati". Quindi Raffaele Sargenti lavora l’immagine come rappresentazione e memoria, in “Play with J“ per violino ed elettronica. In prima assoluta presenta “Tableaux vivant coi colori di Falconieri“ dove "l’omaggio al compositore barocco sarà vestito da una coreografia del suonare". Protagonista “Opificio Sonoro“ con Andrea Biagini e Claudia Giottoli, flauti, Raffaella Palumbo, clarinetti, Sara Mazzarotto, violino Paolo Fumagalli, viola, Stefano Bruno, violoncello, Erik Bertsch e Filippo Farinelli, pianoforte, Francesco Palmieri, chitarra, Laura, Mancini, percussioni Nicola Cappelletti, regia del suono e Momi, direttore.

Domani spazio alla serata “Micro Macro: "Il riferimento – prosegue il curatore – è ai lavori pianistici di Marco Stroppa “Miniature Estrose“, ispirati ai codici miniati medievali contrapposti alla chitarra elettrica di Pierluigi Billone in “Sgorgo Y“. Il clarinettoArlecchino di “Der kleine Harlekin“ di Karlheinz Stockhausen si misura invece con la chitarra suonata come una percussione di Giacinto Scelsi in “Ko-Tha I“". Sul palco Raffaella Palumbo, clarinetto Francesco Palmieri, chitarra elettrica Laura Mancini, percussioni.

Sofia Coletti