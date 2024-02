’Origini’, alla scoperta delle grandi macchine della centrale

PIEGARO – Anche la Valnestore sarà protagonista di ’Origini’, il programma Rai di territorio sulla storia più antica e profonda della nostra nazione: oggi, alle ore 14:55, su Rai 2 e sabato 17 febbraio su Rai 1, alle 11:25 in replica, andrà infatti in onda una puntata sulla rotta dell’acqua, tra il Trasimeno e Pietrafitta, alla scoperta del lago, dell’area mineraria e del Museo Paleontologico con la sua collezione di fossili tra le più importanti in Europa di animali vertebrati del Pleistocene Inferiore. Tra i momenti immortalati da Valentina Caruso vi è lo spostamento delle grandi macchine di escavazione, con cui veniva estratta la lignite che alimentava la centrale antistante: i mastodontici mezzi operativi erano fermi da oltre 25 anni e, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area mineraria promosso da Enel in collaborazione con i Comuni di Piegaro e di Panicale, sono stati movimentati con un’operazione spettacolare in una nuova e definitiva posizione, che costituirà un museo di archeologia industriale a cielo aperto e che diverrà fruibile per la popolazione ed i turisti.