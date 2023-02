"Ordinanza antivetro priva di logica"

TERNI "Le manifestazioni per San Valentino sono appena terminate e ancora una volta i piccoli

commercianti del centro e della semiperiferia sono stati penalizzati da ordinanze del tutto prive di logica". Così Alternativa Popolare per Bandecchi sindaco. "Per semplificare – continua AP – bottiglie e bicchieri in vetro sono pericolosi solo se a venderli sono i piccoli esercizi commerciali. Se una bottiglia di vetro, o maga ri sei bottiglie di birra, le vende un supermercato imballate

dalla fabbrica, allora va tutto bene. Stigmatizziamo questo modo di fare

dell’attuale sindacatura ma confidiamo nel fatto che i ternani si ricorderanno di questo

modo di amministrare".