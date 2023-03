Ora il rettore Oliviero fa parte della Giunta "Premiato l’Ateneo"

L’assemblea della Crui (Conferenza dei rettori delle Università Italiane) ha votato per acclamazione, l’elezione del rettore dell’UniPg Maurizio Oliviero a nuovo membro della Giunta. È la prima volta, dalla data di fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane nel 1963, che l’Ateneo perugino entra a far parte dell’organo direttivo del sistema universitario italiano. "Un risultato condiviso - dice il Rettore - che ci spinge a rafforzare l’impegno comune per offrire un contributo al sistema delle università del nostro Paese".