Ora il centrosinistra rialza la testa ’La città tornerà al ruolo che merita’

Un campo largo per riportare Orvieto nell’area del centrosinistra. Il segretario del Pd, Maurizio Talanti, chiuso l’accordo politico con il M5S è ora pronto alla corsa elettorale per il candidato sindaco Stefano Biagioli.

Quale sarà il messaggio più importante agli elettori?

"’Orvieto alza la testa’. Abbiamo ormai perso troppe posizioni in Umbria e l’autorevolezza della nostra classe dirigente è ai minimi termini. Ogni qual volta che a Perugia si fanno scelte politiche penalizzanti per il territorio, la sindaca scrive lettere aperte alla governatrice. Viene da pensare che la nostra prima cittadina sia assente dai luoghi delle decisioni oppure, se c’è, che non abbia saputo far valere la propria posizione. Non si tratta di pensare alle elezioni ma al ruolo di Orvieto in Umbria".

Come convincere gli orvietani a non rinnovare la fiducia al sindaco Tardani?

"Non faremo una campagna elettorale sugli errori della sindaca, ma sulle proposte .Partiremo dalla situazione critica attuale per indicare le alternative ma soprattutto una strada da seguire".

Biagioli ha firmato l’impegno con la Fondazione Cro a non candidarsi alle elezioni se non dopo un anno dalle dimissioni. Come giustificare questa posizione?

"Se volessimo spostare la discussione sulle questioni relative alle prese di posizione individuali basterebbe mandare in ’loop’ la conferenza stampa del candidato Spagnoli contro sindaca e attuale amministrazione. A noi non interessano la rissa o il pettegolezzo e non cadremo in questo tranello. Ci candidiamo ad essere classe di governo e non a vincere una discussione da bar. Quanto agli impegni morali esiste l’istituto della ’deroga’ come già successo in passato, anche per amministratori che con Tardani hanno governato, e poi ci sono anche le esigenze superiori. Biagioli ha dimostrato con la sua vita personale e professionale l’attaccamento alla città.

Le priorità per Orvieto?

"Va rimessa in sesto la macchina comunale. I dipendenti sono frustrati e si sentono impotenti. Il programma fornirà indicazioni precise sulle scelte. Bisogna ridare ossigeno alle imprese innovative, individuare nuovi filoni e corroborare quelli consolidati. Stiamo costruendo una coalizione in cui progressisti, civici, moderati e le sinistre possano, insieme, fare proposte coraggiose per attrarre giovani coppie e ridare un futuro a una città che non può vivere solo di turismo".

Cla.Lat.