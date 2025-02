"Ora gli umbri possono curarsi". Sanità, i 5 Stelle con Proietti ’Ripristinato il diritto alla salute’

Lo aveva sbandierato già in campagna elettorale: "La salute degli umbri e l’abbattimento delle liste d’attesa saranno le nostre priorità". Stefania Proietti, ora al vertice della Regione, sta cercando di mantenere la promessa. Sabato ha annunciato ottomila nuovi posti disponibili in 10 giorni per analisi, visite ed esami specialistici, oltre a un nuovo sistema di prenotazioni per ridurre gli spostamenti.

La maggioranza si schiera compatta con la presidente, che ha voluto mantenere per sé la delega alla sanità perché, ha spiegato, "ci ho messo la faccia e devo centrare gli obiettivi". Con lei Luca Simonetti, consigliere dei 5 Stelle a Palazzo Cesaroni: "La Regione Umbria, sotto la guida della presidente Stefania Proietti – spiega Proietti – sta dimostrando nei fatti che la sanità pubblica e il diritto alla cura tornano a essere una priorità. In pochi giorni sono stati resi disponibili oltre 8.000 nuovi posti per ridurre le liste d’attesa, un primo passo concreto che segna una netta discontinuità con il passato. Non è solo un intervento tecnico, ma l’inizio di una serie di iniziative volte a garantire il ripristino del diritto alla salute, dopo anni in cui l’accesso alle cure è stato fortemente limitato durante l’era Tesei. È chiaro che la strada è lunga e che i danni a cui porre rimedio sono numerosi. La vera novità, però, non è solo il risultato, ma il metodo: un’azione trasparente, con il coinvolgimento dei cittadini e un’informazione chiara su ciò che si sta facendo e sulle opportunità disponibili. Finalmente – aggiunge il consigliere dei 5 Stelle – la Regione Umbria torna ad avere un volto umano ed empatico. Dall’altra parte, chi ha contribuito al collasso della sanità pubblica oggi critica ogni parola della presidente: un atteggiamento che si commenta da solo. E a chi pensa che la maggioranza si accontenti di questo primo passo, rispondiamo che saranno i fatti a dimostrare il contrario".

Dal centrodestra, al momento, nessuna replica ufficiale. Anche se, nei giorni scorsi, la Lega ha attaccato duramente alcune dichiarazioni della stessa Proietti parlando di "mistificazione sui conti della sanità umbra".