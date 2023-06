"Ora brindate con me", al rifiuto ferisce al braccio uno sconosciuto

Ferito ad un braccio con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta per essersi rifiutato di brindare con uno sconosciuto, che si era presentato appunto con una bottiglia di spumante in mano. E’ la sorte di un giovane aggredito sabato sera al Parco Ciaurro, in un contesto di criminale follia. Fine settimana di violenze per un marocchino di 42 anni, irregolare, scarcerato lo scorso 9 giugno per una rapina messa a segno a Rieti e ora accampato sotto Ponte Allende, da anni dimora di persone senza fissa dimora e luogo di assoluto degrado. Il bilancio è di un ragazzo con il braccio dilaniato da una bottiglia rotta: ha riportato una profonda ferita, giudicata guaribile in venti giorni dai medici dell’ospedale. Il culmine dell’escalation di violenze sabato sera, quando il 42enne si è avvicinato a un giovane tunisino e tre ragazze ternane sedute su una panchina del Parco Ciaurro. L’uomo ha offerto loro di brindare con una bottiglia di spumante. Al rifiuto, ha dato in escandescenze.

Nella colluttazione con il giovane, lo ha ferito al braccio con un pezzo di vetro ricavato dalla bottiglia, che è andata in frantumi nel parapiglia. Il ferito è stato trasportato in ospedale mentre l’aggressore si è dato alla fuga, per ricomparire però domenica mattina, sempre al Parco Ciaurro, armato di un machete e di altri oggetti contundenti di cui si stava disfacendo: mazze, bastoni e quant’altro. A quel punto la polizia, che era sulle sue tracce, lo ha fermato. E’ stato denunciato per lesioni gravi, minacce e possesso di armi. Per lui anche foglio di via dalla città e rimpatrio. Già nella mattinata di sabato, il 42enne si era reso protagonista di una violenta colluttazione con un giovane egiziano accusato di avergli rubato un monopattino, circostanza che non era stata riscontrata dagli agenti intervenuti sul posto.

Ste.Cin.