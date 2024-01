"Ora basta con i regali alla destra". Il Pd lancia ’Un patto avanti’. Prove tecniche di ’campo largo’

"Natale è lontano, basta regali alla destra". Il centrosinistra inizia con le parole del segretario Pd Tommaso Bori il 2024 e presenta ‘Un patto avanti - ampio, plurale, tuo’: un evento al 110Caffè di Perugia. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 e ci saranno anche esponenti nazionali dei partiti coinvolti. Si parlerà di diritto alla salute, tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, lavoro dignitoso per una vita dignitosa, la lotta alle diseguaglianze e un nuovo modello di sviluppo per la regione. Una vera agenda programmatica di Pd, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito socialista e Civici. A presentare l’iniziativa, nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori, la parlamentare Elisabetta Piccolotti (Avs), il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S), il segretario regionale Psi Federico Novelli e il sindaco di Spoleto Andrea Sisti per i Civici.

"Una coalizione larga e plurale che condivide progetti e valori alternativi alle destre è finalmente in campo, anche nelle nostra regione. Stiamo aprendo, con soddisfazione, la strada ad un percorso di condivisione che ci porterà ben oltre le prossime scadenze elettorali. Siamo solo all’inizio e la porta rimane aperta a tutti coloro che si riconoscono in questo perimetro di idea e valori", ha detto Bori. Piccolotti ha sottolineato le carenze della gestione di centrodestra dell’Umbria: "Serve uno sforzo unitario per salvare l’Umbria dal declino". Di "visione comune, valori e responsabilità" ha parlato Thomas De Luca per il quale "questo sforzo unitario si è reso indispensabile per invertire una rotta che sta portando al progressivo peggioramento della qualità di vita di tutti i cittadini". Novelli ha richiamato il lavoro di mobilitazione di questi mesi, mentre Sisti ha parlato di "progetto pilota, per far tornare l’Umbria una terra di opportunità". Nessun nascondino sul toto candidature che impazza in questi giorni. E su Perugia Bori è netto: "Importanti i percorsi e le figure giuste, non siamo in ritardo ma stiamo costruendo una vera alleanza. Su Perugia, il dialogo c’è con chi non si ritrova nel progetto del centrodestra". E quindi la stoccata di Piccolotti: "Mentre a Roma si discute di sostituire la presidente Tesei, noi acceleriamo nella consapevolezza che il profilo del candidato è importante, ma anche la squadra che sta intorno, che deve essere capace, innovativa e competente".