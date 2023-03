Opposizioni mobilitate, pressing sull’amministrazione comunale

Aumenta il pressing sull’amministrazione comunale di Castiglione. Nelle ore in cui il Comune illustra il piano sui lavori pubblici si mobilitano le "opposizioni". C’è chi come il consigliere Paolo Brancaleoni lamenta che "da 3 mesi non è stato convocato il consiglio... non c’è più discussione – dice Brancaleoni - non ce più confronto, l’ascolto della gente e capire per cercare di risolvere i problemi che oramai da anni non vengono affrontati, un’amministrazione sempre più rinchiusa dentro il palazzo". "Purtroppo alla fine dell’anno l’amministrazione entrerà nel semestre pre-elettorale e scatterà l’ordinaria amministrazione, così lo stesso programma elettorale verrà riproposto ai cittadini per la campagna elettorale, tale e quale". L’associazione Voce dei Cittadini chiede "che fine hanno fatto la rotatoria di via Buozzi, l’area ex-areoporto, l’acquario del Trasimeno, le buche della rinnovata via Garibaldi. Poi i cantieri della scuola media di via Buozzi e dell’ospedale fermi. La mancata realizzazione del nuovo distretto Sanitario nonostante il finanziamento della Regione.