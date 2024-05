Opportunità per i detenuti. Inserimento lavorativo in edilizia

Realizzare percorsi formativi e accompagnare al reinserimento lavorativo nel settore dell’edilizia i detenuti del Complesso Penitenziario di Capanne e le persone in esecuzione penale esterna: è l’obiettivo del protocollo di intesa, sottoscritto nella sede del Cesf-Centro edile per la sicurezza e la formazione, in ottemperanza all’articolo 27 della Costituzione. L’accordo è frutto della collaborazione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del settore, il Cesf, “Capanne” e l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Perugia. "La formazione e l’attività lavorativa – osserva Antonella Grella, direttrice del carcere – rivestono un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo sia per il reinserimento sociale dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna sia per prevenire il rischio di ricaduta nel reato. In quest’ottica la collaborazione che abbiamo avviato offre una straordinaria opportunità sia ai detenuti, che potranno acquisire quelle competenze che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro, sia alle imprese che potranno trovare collaboratori qualificati e certificati grazie al supporto formativo del Cesf". "Affinché il reinserimento dei detenuti sia più rapido e duraturo possibile – ribadisce Agostino Giovannini, presidente del Cesf – è necessario che sia preceduto e sostenuto da una solida formazione. Il Cesf metterà a disposizione risorse per garantire le competenze di base, affinché i soggetti coinvolti possano accedere in cantiere operando in piena sicurezza".