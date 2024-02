Opportunità per 1080 giovani

In Umbria, relativamente al bando di selezione attualmente attivo, gli enti di servizio civile propongono ai giovani 49 programmi di intervento articolati in 104 progetti per oltre, oggi, 1.080 posti disponibili, il numero più alto, in termini di disponibilità, raggiunto sul territorio regionale nonostante la riduzione complessiva di posti messi a bando a livello nazionale in questa annualità rispetto alle precedenti.

L’elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/) nella sezione dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse; come di consueto, sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando e al territorio regionale. Ciascun ente di servizio civile ha pubblicato le informazioni relative ai propri progetti sui propri siti internet di riferimento.

Nella settimana degli Open Days, gli enti aderenti garantiscono secondo l’organizzazione giornaliera e oraria consultabile sul sito della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/sociale) l’apertura delle proprie sedi per illustrare ai giovani candidati le attività dei progetti loro afferenti e orientarli in una scelta consapevole della futura esperienza di servizio civile. Ogni sede aperta sarà presidiata da un referente, un operatore locale di progetto o anche da operatori volontari attualmente in servizio per un confronto vis-à-vis tra pari.