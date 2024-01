Opportunità nel comparto agroambientale

FABRO Meccatronica e agroambientale come settori più rispondenti ai bisogni dei territori. E’ quanto emerso dal convegno “Orientiamoci: scuole e territorio si confrontano” organizzato a Fabro dalla dirigente scolastica dell’Istituto omnicomprensivo “Raffaele Laporta”, Cinzia Meatta, con il patrocinio e la partecipazione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Panicale, Parrano e San Venanzo. L’iniziativa ha messo in risalto il ruolo strategico dell’Istituto Agrario di Fabro “Bruno Marchino“ nel comparto agroambientale e agroalimentare, anche in considerazione dei buoni risultati in ambito didattico messi in evidenza dall’Invalsi e dell’analisi di Eduscopio che ha evidenziato come il 73% dei diplomati trovi un’occupazione già a poche settimane dall’uscita dalla scuola. Il 27% invece accede con successo all’Università o all’alta formazione. Durante l’incontro è stato posto l’accento anche sull’importanza della progettazione partecipata in ambito socioeconomico, già esistente sul territorio grazie proprio al ruolo dell’istituto Agrario.