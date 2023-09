Oplas, 30 anni di bellezza sempre a passo di danza

UMBERTIDE – Trent’anni di arte e bellezza a passo di danza. Sono quelli compiuti da OplasCentro Regionale della Danza Umbria che saranno festeggiati questa presso la sede della compagnia con "Escape Dance Room", viaggio dentro ben otto diversi spettacoli che hanno fatto la storia di Oplas. La piece - spiegano Luca Bruni e Mario Ferrari fondatori della compagnia - vedrà il pubblico libero di girare nei 500 metri quasrati q dello spazio teatrale, a contatto con gli artisti e dove sono stati allestiti 14 diversi set, dedalo scenografico di metallo, tele e oggetti testimoni dei suddetti spettacoli". In scena 12 artisti fra danzatori, musicisti, attori per una esperienza di pura immersione nel magico mondo di Oplas.

Le scene ed i costumi sono di Mario Ferrari, coreografie di Luca Bruni, musiche originali di Marco Schiavoni; a danzare Marta Benvenuti, Lunia Bricca, Luca Bruni, Eleonora Cantarini, Roberto Costa Augusto, Mario Ferrari, Nicola Migliorati, Maria Olga Palliani, Jessica Regni, Yoko Wakabayashi, il musicista Gianfranco Contadini, l’attrice Luciana Orticagli.

In 30 anni la compagnia ha messo in scena i suoi spettacoli in tutto il mondo ricevendo premi internazionali e riconoscimenti istituzionali, tra cui l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Fra le tante iniziative la splendida Rassegna Umbra Scuole di Danza (alla XXIX edizione), i format Danza, Teatro e Altro, Coreografie a Scena Aperta, Festinvaltiberina, Impronte di Danza, l’International Umbria Dance Prix.

Pa.Ip.