Operazione-sicurezza sulle strade Raffica di controlli: 333 multe

Traffico intenso, più possibilità di uscite notturne. E maggiori controlli per garantire un ponte in tutta sicurezza. In concomitanza del 25 Aprile, la polizia stradale della sezione di Perugia ha intensificato le verifiche in particolare per contrastare comportamenti scorretti e pericolosi al volante. Eccesso di velocità, in primo luogo, poi l’uso di cinture di sicurezza e il corretto utilizzo del cellulare, tramite auricolare o sistemi vivavoce, durante la guida. Allo stesso modo è stata predisposta un’intensificazione dei servizi di vigilanza per garantire la sicurezza della circolazione lungo le principali arterie della provincia. È proseguita intanto, anche l’attività di pattugliamento e controllo lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo sulla E-45, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione.

Il bilancio dell’attività è di 120 veicoli e 246 persone controllati. Sono state, invece, 333 le infrazioni al Codice della strada, accertate e contestate dagli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago. Di esse, 6 per violazione della norma che vieta l’utilizzo del cellulare alla guida, e 4 per le cinture di sicurezza e i sistemi di sicurezza per i bambini. Sono stati, invece, 147 i conducenti sanzionati perché sopresi a sfrecciare ad alta velocità; 3 le patenti ritirate e 7 i veicoli sequestrati.