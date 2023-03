Operazione “Pasqua sicura“ Intensificati i controlli Cittadini e turisti più tranquilli

Festività pasquali alle porte e bel tempo, oltre ai quotidiani servizi di prevenzione, garantiti nell’arco di tutta la giornata dagli agenti delle Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi, sono stati intensificati anche i servizi straordinari “Borghi Sicuri“ finalizzati ad assicurare la massima tranquillità ai cittadini assisani e ai numerosi turisti. Effettuati anche tre posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici con l’identificazione di 85 persone e il monitoraggio di 40 veicoli. Il dispositivo, predisposto dalla Questura di Perugia, ha visto l’impiego degli uomini del Commissariato di Assisi e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche che hanno monitorato la stazione, le aree dei centri commerciali, la zona industriale e i centri abitati più periferici con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza e prevenire i fenomeni di microcriminalità diffusa. I controlli sono stati estesi anche alle località interessate da un maggior afflusso turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino. Sono stati effettuati anche dei pattugliamenti appiedati nelle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per i borseggi, i furti e gli episodi molesti. Il monitoraggio ha interessato anche i centri di aggregazione giovanile e gli esercizi pubblici - 4 quelli controllati - dove si è proceduto a identificare gli avventori per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa: obbligo di esposizione dell’autorizzazione, tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, elenco delle bevande alcoliche, tabella dei giochi proibiti.