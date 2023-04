Investe un operaio dopo la lite al cantiere, è caccia al pirata

Perugia, 21 aprile 2023 – Una violenta lite culminata con una persona investita da un’auto. È successo a Perugia, dove è scattata la caccia al pirata che ha travolto un operaio di 52 anni dopo una accesa lite in un cantiere lungo la via XX settembre, una delle principali vie di accesso al centro storico del capoluogo umbro.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, in seguito alla caduta di alcuni tubi in ferro dall’impalcatura sulla quale l'uomo, di nazionalità tunisina, lavorava, tra lui e il capo cantiere si era accesa una discussione, durante la quale era arrivato un giovane a bordo di un'auto.

Sceso dal veicolo, l'automobilista aveva aggredito verbalmente il tunisino, minacciandolo con un oggetto metallico, verosimilmente un crick.

Il comportamento dell'automobilista aveva scatenato l'ira degli altri operai, un gruppo di 8 persone, che si erano scagliati contro la vettura del giovane. Quest'ultimo era ripartito, travolgendo il 52enne, per poi darsi alla fuga.

Il ferito è stato portato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 35 giorni, in seguito a diverse fratture riportate. Gli agenti hanno quindi ascoltato i testimoni e acquisito tutti gli elementi utili all'individuazione dell'automobilista. Sono tutt'ora in corso le indagini finalizzate a ricostruire i motivi dell'investimento e a rintracciare l'autore del fatto.