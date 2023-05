"Opera inutile e troppo impattante" Il Comitato Variante sud attacca

di Alessandro Orfei

"Un’audizione urgente inerente al progetto "Asse viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione", in relazione al progetto denominato variante sud di Foligno". Questa la richiesta che il Comitato Variante sud, dopo l’assemblea di venerdì scorso, ha inviato via mail a tutti i consiglieri regionali membri della Seconda commissione di Palazzo Cesaroni. L’obiettivo è quello di portare in Regione una battaglia contro un’opera che viene definita inutile e troppo impattante e intorno alla quale si è accesa anche una battaglia in relazione alla conoscenza del progetto. Su questo ha dibattuto a lungo il consiglio comunale di ieri, dove è tornata la mozione delle minoranze che chiedeva di avviare la partecipazione del progetto con i cittadini. Partecipazione che però dovrebbe avvenire senza elaborati grafici. Quadrilatero, in due diverse note inviate al Comune nei mesi scorsi ha vietato di mostrare le tavole del progetto, non definitivo, per la presenza di "segreti industriali". Il documento alla fine è stato bocciato con i 14 voti della maggioranza, ma il dibattito è stato molto serrato.

Ad aprire le danze il capogruppo 5 Stelle, David Fantauzzi, il quale ha evidenziato la necessità di portare il dibattito all’interno delle istituzioni di fronte a quello che si sta svolgendo sui social sulla base di elaborati "mostrati da Quadrilatero". Il riferimento era alla parte del progetto mostrata da Quadrilatero e annunciata dal Comitato in assemblea. "Parteciperemo quando c’è qualcosa da partecipare", ha detto il capogruppo della Lega, Riccardo Polli. "Ragionare su un progetto definitivo sarebbe tardi – ha detto Elia Sigismondi, capogruppo Pd – non bisogna temere il confronto con i cittadini, ma non possiamo neanche perdere il finanziamento". "Mostrare quello che si può mostrare" è stata la richiesta di Luciano Pizzoni (PattoXFoligno).

"Saremo pronti al dialogo – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – ma attendiamo il progetto definitivo. L’interlocuzione c’è sempre stata e noi abbiamo messo nero su bianco alcune richieste. Diverso è chiedere di estendere alla città i contenuti di queste interlocuzioni. Sbagliato anche credere che si possa incidere sul tracciato in maniera sostanziale: il percorso di arrivare a Cannara – Bevagna non si può fare perché questo attuale è il progetto che è andato al Cipe".