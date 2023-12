Opera e Fondazione coi nervi tesi. Mix al veleno tra conti e politica

Opera del Duomo e Fondazione Faina, i due importanti enti sono al centro di una accesa turbolenza, alimentata da conti economici ballerini e da un clima politico avvelenato, accelerato dal nervosismo di una campagna elettorale già iniziata e dagli esiti al momento imprevedibili. Iniziamo dall’Opera del Duomo.

La riunione di venerdì sera che doveva servire ad approvare il bilancio ha sancito la crisi del consiglio d’amministrazione appena nominato. L’esponente di Forza Italia, Stanislao Fella, non si è nemmeno presentato mentre l’avvocato Nicola Pepe è uscito dalla stanza prima che venisse discusso il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del bilancio di previsione. Il clima all’interno della Fabbriceria è molto teso. Il costo di gestione dell’Opera sarebbe lievitato parecchio nel corso dell’ultimo periodo, soprattutto per nuove spese sul fronte del personale ed il timore che alla fine possa intervenire la Corte dei Conti è, secondo alcuni, tutt’altro che remoto. Il bilancio di previsione è comunque passato con le due significative assenze, ma il cda inizia la sua attività con grande debolezza e in un contesto per il momento privo di coesione. Anche alla Fondazione Faina, il clima è plumbeo e la maggioranza di centrodestra che governa il Comune ha tutte le intenzioni di mettere alle strette Daniele di Loreto (foto), il presidente scaduto a luglio, ormai non più in sintonia con il sindaco Roberta Tardani per essere ritenuto uno dei massimi sostenitori della candidata sindaca civica Roberta Palazzetti e nonostante il complicato lavoro di risanamento avviato dallo stesso Di Loreto in Fondazione Faina, il cui patrimonio appartiene al Comune. Due giorni fa Di Loreto è stato convocato dall’apposita commissione del Consiglio comunale che lo ha “interrogato“ in merito ad alcune questioni tra cui il fatto che non sia stato ancora realizzato l’impianto fotovoltaico da 15 ettari nei terreni della Fondazione. Nel frattempo, il centrodestra sta lavorando per mettere al posto di Di Loreto un personaggio politicamente più gradito. I nomi che sono circolati finora sono quelli dall’avvocato Francesco Venturi, del manager Alberto Pecorelli e, ultimo un ordine di tempo, dell’avvocato Andrea Solini .

Cla.Lat.