Opera del Duomo, la nuova App. Per una visita più coinvolgente

In occasione della Borsa internazionale del Turismo di Milano, l’Opera del Duomo ha presentato la sua nuova App ufficiale, un innovativo strumento digitale pensato per migliorare l’esperienza di visita e la conoscenza della cattedrale. L’App è stata presentata dal presidente dell’Opera, Andrea Taddei, all’interno delle iniziative di promozione della Regione Umbria, alla presenza dell’amministratore delegato dell’azienda, Massimiliano Sterpinetti. Disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, la nuova App del Duomo di Orvieto consente ai visitatori di avere informazioni sul complesso della Cattedrale e di visitarlo in maniera sempre più coinvolgente. Grazie ad audioguide dettagliate, immagini e contenuti esclusivi, è possibile scoprire la storia, i capolavori artistici e i segreti del Duomo direttamente dal proprio smartphone. Per accedere al nuovo strumento digitale, basta acquistare il biglietto, scaricare l’App e sbloccare le audioguide scansionando il QR code presente sul ticket. Il riscontro del pubblico è stato subito positivo: dall’inizio dell’anno, l’App ha già registrato oltre 2.000 download, confermando l’interesse del pubblico. A breve, alle versioni in inglese ed italiano, si unirà quella in spagnolo. Ma le novità non finiscono qui: sarà presto disponibile un nuovo servizio B2B pensato per agenzie di viaggio e gruppi. Questa piattaforma, integrata sia nel sito ufficiale che nell’App, renderà ancora più semplice e intuitiva la gestione delle prenotazioni, offrendo strumenti dedicati agli operatori del settore. "Nell’ultimo anno e mezzo – dichiara il presidente Andrea Taddei – l’Opera del Duomo ha avviato una importante campagna di informatizzazione e digitalizzazione dei propri servizi, grazie alla collaborazione di K-Digitale. Diversi strumenti sono già operativi, la nuova App è un ulteriore traguardo, altre novità arriveranno presto".