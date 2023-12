Opera del Duomo, il cda rassicura: "Bilancio ok"

ORVIETO Un comunicato rassicurante per smorzare difficoltà e nervosismi che si protraggono da settimane. Il consiglio d’amministrazione dell’Opera del Duomo getta acqua sul fuoco dopo le turbolenze che hanno visto alcuni esponenti del cda stesso avanzare richieste di chiarimenti su molti aspetti collegati alla gestione dell’ente che presenterebbe un forte incremento di costi di gestione per spese del personale, oltre a questioni che riguardano consulenze e alcune operazioni condotte sul patrimonio immobiliare dell’ente. "L’Opera del Duomo gode, come da anni, di buona salute economica, finanziaria e patrimoniale, ha bilanci solidi e incoraggianti prospettive di crescita". Lo assicura il cda rendendo noti i dati sugli afflussi di visitatori che fanno registrare un significativo aumento rispetto agli anni precedenti. A oggi le presenze relative al 2023, oltre 345mila, hanno superato i dati degli anni scorsi e quelli pre covid. Martedì 12 il cda della Fabbriceria ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2024, al termine della seduta sono intervenuti il prefetto Giovanni Bruno e il vescovo monsignor Gualtiero Sigismondi invitati a portare il proprio saluto.