Opera del Duomo, consulenze nel mirino. Nuova lettera anonima e polemiche

Lettere anonime, veleni, ma anche affari e consulenze sulle quali qualcuno vuole vederci chiaro. La partita che si sta giocando intorno al rinnovo del consiglio d’amministrazione dell’Opera del Duomo, la Fabbriceria di derivazione medievale, è lo snodo di una serie di interessi variegati sui quali aveva acceso con grande clamore un faro abbagliante lo stesso vescovo Gualtiero Sigismondi (a cui spetta la nomina di alcuni membri del cda), parlando "della puzza di Satana" che emanerebbe dallo scontro in atto nei mesi scorsi per accaparrarsi le poltrone del cda. Adesso una nuova lettera anonima che sta circolando in alcuni ambienti cittadini e pare sia stata spedita anche al ministero dell’Interno da cui dipendono le nomine, denuncia un vero e proprio comitato d’affari in azione all’Opera, incentrato sulla gestione di assunzioni e consulenze discutibili, interventi sugli immobili da chiarire, gestione non condivisa del patrimonio immobiliare e sul ruolo economico ricoperto da alcune cooperative. Lettere dei corvi a parte, nel palazzo di piazza Duomo ci sarebbe grande tensione nella stessa amministrazione con alcuni membri del vecchio cda che si sarebbero dissociati formalmente da alcuni atti di spesa, tra cui quello con il quale è stata concessa una consulenza ad un professionista orvietano. C’è forte nervosismo anche a causa di decisioni gestionali assunte nel recente passato, tanto che per la prima convocazione del cda, il 23 novembre, ci sarebbe chi è intenzionato a chiedere in maniera preliminare un chiarimento su alcuni atti amministrativi compiuti finora. A livello politico invece non si sa se sia destinato a reggere l’accordo tra destra e sinistra per rinnovare l’incarico di presidenza all’esponente del Pd Andrea Taddei, garante di un equilibrio che fino a un paio di settimane sembrava soddisfare tutti.

Cla.Lat.