Open Day del SerD Terni, oltre mille casi seguiti da gennaio a maggio

TERNI – Oltre mille i casi seguiti da gennaio a maggio, in tutte la fasce d’età, dal SerD (Servizio contro le dipendenze) dell’Usl2 che ieri, in occasione della "Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga" ha aperto le sue porte alla cittadinanza "per far conoscere tutte le attività di promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione che vengono offerte", spiega l’ azienda sanitaria "L’Open Day promosso dal SerD Terni, alla sua prima realizzazione nella nostra città _ continua l’Usl_ , è stato pensato al fine di sensibilizzare sulla problematica delle dipendenze patologiche, non solo da sostanze stupefacenti e alcol, ma anche comportamentali, come la dipendenza da gioco d’azzardo e per promuovere la conoscenza dei possibili strumenti per affrontarle. L’impegno dei professionisti del servizio pubblico, che hanno un ruolo di primo piano nell’assistenza alle persone con problemi di dipendenza, è quotidianamente costante e solo attraverso il rafforzamento della cooperazione con tutte le istituzioni, i servizi, gli enti e le parti sociali, può puntare a garantire risposte territoriali sempre più efficaci". Il servizio, nella sede di via Bramante, è diretto da Marco Cuccuini e si avvale di un team di professionisti (medici, psichiatri, psicologi, esperti in tutela di minori, assistenti sociali, educatori ed infermieri).