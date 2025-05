Open Day all’Accademia di Belle Arti “Vannucci“

Un’occasione unica per entrare nel cuore della creatività, scoprire i linguaggi del contemporaneo e vivere da vicino l’esperienza formativa di una delle istituzioni artistiche più prestigiose d’Italia: l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” organizza questo sabato l’Open Day 2025, nelle sue due sedi, quella storica a San Francesco al Prato e al Polo Santa Chiara in via Tornetta. Sarà una giornata dedicata a studenti, famiglie e futuri artisti, ma anche curiosi e simpatizzanti delle diverse forme d’arte, per conoscere l’offerta didattica dei Dipartimenti di Arti Visive e Arti Applicate, dialogare con docenti e studenti, visitare laboratori e aule dove ogni giorno prendono forma progetti di pittura, scultura, moda, design, cinema e molto altro.

L’Open Day si aprirà alle ore 9.30 con il saluto della Direttrice Tiziana D’Acchille, nell’Aula Magna di San Francesco al Prato. A seguire dalle 10.30 alle 12.30 si susseguiranno presentazioni e incontri dei corsi triennali e biennali, dalla Pittura alla scultura, dall’illustrazione al fumetto, dal graphic design alla scenografia, dal cinema e fotografia fino al product e brand design. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, entrambe le sedi saranno liberamente accessibili con aule e laboratori aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di osservare le attività in corso.

"L’Accademia è un’istituzione completamente rinnovata – dice la direttrice – con un’offerta formativa all’avanguardia, al centro di una profonda riforma e di un rinnovato cambiamento."