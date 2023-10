Tutto è pronto per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico della Scuola comunale di musica ’Puccini’, che con la nomina del direttore Nolito Bambini entra nella piena attività. Per far conoscere la scuola, la sede storica, gli insegnanti ma anche il fascino degli strumenti che sono custoditi, è stato organizzato un open day. Ingresso libero sia sabato 7 che domenica 8 ottobre dalle ore 16 alle 19.