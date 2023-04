"Open day" al sito della Nar.Ti Anche il Comitato civico in visita

NARNI – "Open day" del sito produttivo della Nar.Ti, nel polo industriale di Nera Montoro. Rappresentanti dell’amministrazione e del Consiglio comunale, nonché del Comitato civico contro inquinamento e cattivi odori, hanno vistato la fabbrica, dalla stanza di raccolta fanghi, al post-combustore di sicurezza ambientale, passando per le varie parti dell’impianto. L’azienda recupera, dai fanghi che riceve da un’altra azienda (la Basell), il biossido di titanio trasformadolo in materia prima per i settori del vetro e della ceramica, utilizzandolo come potente agente sbiancante."Grazie – afferma l’assessore comunale all’ambiente, Giovanni Rubini – per l’approccio col quale vi state confrontando con amministrazione e popolazione. State dimostrando voglia di investire e lavorare con serietà e responsabilità, in sinergia con tutti gli stakeholder. L’incontro è stato utile a fugare certi ‘fantasmi’ che aleggiano in un contesto notoriamente stressato".