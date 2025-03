Open day a Perugia . Grafica, chimica, hi-tech

Sono in programma a partire da oggi quattro eventi di presentazione dei corsi formativi post diploma di Its Umbria Academy, accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate. Istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, l’Academy offre ai giovani diplomati, e tutti coloro che intendono perfezionare i propri studi, un’alta formazione tecnologica e digitale, garantendo un ingresso rapido e qualificato nel mondo del lavoro. I corsi, completamente finanziati, sono erogati sul territorio nei campus e laboratori di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Montefalco. Grazie alla didattica flessibile, al coinvolgimento delle imprese e all’alto tasso di occupazione, l’Its è tra i percorsi formativi più efficaci e performanti in Italia. Gli open day si svolgeranno: oggi ore 17 a Perugia, al Campus di Its Umbria Academy in via Fontivegge, 55; giovedì 27 ore 17 a Terni, all’Auditorium Arpa Umbria - Campus di Its Umbria Academy in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32; martedì 1° aprile ore 17 a Foligno, sede del Labomec in via A. Vici 28; giovedì 3 aprile ore 17 a Città di Castello, alla Biblioteca Comunale “Carducci” in via XI Settembre, 18.