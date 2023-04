’Only Wine’, la carica dei cinquemila Appassionati di vino da tutta Italia

L’edizione del decennale di ’Only Wine’ ha superato ogni aspettativa: più di 5mila biglietti staccati, 200 operatori del settore accreditati e 80 tra giornalisti e blogger di settore, le venti regioni italiane rappresentate, 118 produttori, 4 piccoli produttori di Champagne, una cantina della Svizzera Italiana. I numeri descrivono un’edizione di successo con un centro storico letteralmente invaso da visitatori e turisti.

Il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine allestito nel giardino di Palazzo Vitelli è dunque una manifestazione che continua a crescere sia in termini di pubblico che di gradimento. E’ tanto piaciuto anche l’allestimento di Extra Wine, un piccolo bosco spuntato in piazza Matteotti trasformata in un giardino sensoriale. "Sono molto felice di aver spento le candeline della doppia cifra con un evento così brillante e carico di entusiasmo – afferma Andrea Castellani, ideatore della manifestazione – questo dimostra che la collaborazione tra Only Wine e Città di Castello si cementa ogni anno sempre di più".

Prima edizione, invece, per gli Only Wine Awards che hanno visto cinque riconoscimenti conferiti ad altrettante cantine: Fontanarosa Vini, Azienda Vitivinicola Virtuosa , l’Azienda Agricola La Mursa, Vintage SS Azienda Agricola e infine V.I.N.O.S, i Vignaioli cantina del Nord Ovest della Sardegna. Un’edizione che si è anche tinta di rosa con la partecipazione de ’Le Donne del Vino’, presenti in fiera col banco degustazione della delegazione Umbria a ricordare che "oggi il ruolo della donna ha assunto un peso e una rilevanza sempre più forte in tutti i processi della filiera enologica".

Da questo punto di vista la delegazione umbra sta vivendo un periodo di grande crescita, visto che è passata in meno di un anno da cinque socie iscritte a 37 giovani donne umbre tra produttrici, sommelier, giornaliste enogastronomiche e ristoratrici. Quest’anno ad Only Wine Festival, che ha mantenuto la formula di mostra mercato, sono stati organizzati percorsi enoici per aiutare il visitatore negli assaggi con prodotti dal Nord, passando per il Centro fino al Sud e le isole tra vini da vitigni autoctoni e rari, da merenda contemporanei; spumanti e spremute di terroir o lo champagne. Alla fine bollicine e calici in alto per brindare al successo, pensando già alla prossima edizione.