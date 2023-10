Online l’andamento dei cantieri

TERNI Nel sito on line del Comune l’andamento dei lavori nei diversi cantieri. "Ho voluto che nel sito del Comune di Terni fosse attivata una apposita sezione della trasparenza tutta incentrata sui lavori pubblici - spiega l’assessore Giovanni Maggi – I cittadini potranno vedere in presa diretta lo stato di ogni singola opera appaltata: sono riportate le date di completamento dell’ intervento, eventuali modifiche, gli importi, le ditte realizzatrici, i responsabili tecnici. Si tratta di un modo di relazionarsi con la città in maniera chiara e trasparente".