One-Orvieto Notti d'Estate, 35 Giorni di Appuntamenti con Libri, Film, Teatro e Musica

ORVIETO – Dal 29 giugno all’11 agosto 35 giorni di appuntamenti, 22 proiezioni di film, 2 spettacoli di teatro inediti, 5 presentazioni di libri e 4 grandi appuntamenti musicali. Sono i numeri della quinta edizione di One-Orvieto Notti d’estate, rassegna organizzata dall’associazione Cantiere Orvieto. Come in passato, il Giardino dei lettori della biblioteca comunale "Luigi Fumi" sarà il luogo principale della manifestazione. Qui, giovedì 29 giugno alle 21,30, l’appuntamento inaugurale della rassegna con la presentazione del libro "La meteora? Mario Draghi – Anomalia di un’immagine" con l’autore, il giornalista orvietano Guido Barlozzetti. Questa sarà la prima delle cinque serate del cartellone letterario di One 2023 che proseguirà con le presentazioni dei libri alla presenza degli autori "Oscura celeste" di Marco Calvaldi (10 luglio), "Il sorriso di Caterina – La madre di Leonardo" di Carlo Vecce, "Testa alta e avanti – In cerca di giustizia, storia della mia figlia" con Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora (31 luglio), e "La vita intima" di Niccolò Ammaniti (7 agosto).