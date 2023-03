’One for Eleven’ Così il calcio può crescere

“One for Eleven“, ovvero come far crescere il movimento calcistico avvalendosi dell’apporto di figure professionali e tramite iniziative che spaziano da incontri con allenatori in aula e sul campo a stage al termine della stagione agonistica ed a convegni, con una marcata attenzione alla collaborazione ed alla territorialità. Una sorta di “idea meravigliosa“ venuta in mente 9 mesi orsono a un personaggio noto e apprezzato del football altotiberino quale Maurizio Falcinelli, che ha fatto da collante a un gruppo di lavoro del quale fa parte, fra gli altri, anche Matteo Morvidoni. Il progetto è stato presentato nel corso dell’incontro “Il calcio racconta: storie di sport, talento e passione“ tenutosi nel “Nuovo Cinema Smeraldo“ di Pistrino gremito, che ha visto la partecipazione di Fabrizio Ravanelli, Fabrizio Castori e Francesco Magnanelli (ospite a sorpresa Amedeo Carboni, ex Roma e Valencia). Intervistati da Gabrio Possenti, l’indimenticato “Penna bianca“, l’allenatore del Perugia e la bandiera del Sassuolo hanno ripercorso le tappe fondamentali di carriere diverse ma unite da tratti comuni, ovvero un percorso professionale di successo costruito con sacrificio ed abnegazione, nel quale la forza di volontà è stata elemento fondamentale per reagire ad insuccessi e momenti di difficoltà. Personaggi di valore e di valori, utili ad indicare una strada per quanti tentano l’avventura nel calcio. Apprezzamenti da parte del sindaco di Citerna Enea Paladino per un progetto che, come ha spiegato Falcinelli, "vuole fornire strumenti a chi ne ha più bisogno ovvero agli allenatori dilettanti, che non hanno il supporto di un articolato staff come i loro colleghi che guidano squadre professionistiche".

Paolo Cocchieri