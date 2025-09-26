“Ucciso e fatto a pezzi per poche centinaia di euro”. Il presunto omicida in cella: tradito da telecamere e testimoni

Spoleto, 26 settembre 2025 – Ucciso e fatto a pezzi per poche centinaia di euro. È quanto ipotizza la Procura della Repubblica di Spoleto in merito al movente dell’omicidio del giovane cuoco del Bangladesh Bala Sagor, conosciuto da tutti come Obi, il cui cadavere è stato trovato sezionato nella tarda serata di lunedì scorso. All’alba di ieri mattina è stato sottoposto a fermo Dmytro Shuryn, il 33enne ucraino, finito già da martedì nel registro degli indagati e accusato dei reati di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere.

La svolta è arrivata già mercoledì pomeriggio, grazie alle immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza e di quelle installate da alcune attività commerciali. Determinanti per le indagini e per la ricostruzione di quanto sarebbe successo anche alle testimonianze dei vicini di casa del cittadino ucraino e di alcuni amici della vittima. Sì, perché gli inquirenti sarebbero partiti proprio dalla giornata di giovedì scorso, giorno di riposo per il 21enne bengalese, che avrebbe dovuto incontrare quello che al momento, secondo gli inquirenti, potrebbe essere il suo carnefice. Ebbene, Obi avrebbe incontrato il suo ex collega di lavoro proprio in quella casa di via Pietro Conti, posta sotto sequestro già martedì sera. Ed è qui che presumibilmente sarebbe avvenuto l’omicidio e in tal senso sono previsti ulteriori accertamenti tecnico-scientifici per confermare quella che per il momento è l’ipotesi principale dell’indagine condotta dalla Procura. Si cercano tracce ematiche e stando a una prima ricostruzione dei fatti, il sezionamento del cadavere potrebbe essere avvenuto in cantina. In casa sarebbero stati trovati coltelli compatibili con la macabra operazione.

La casa di via Pietro Conti si trova a circa 500 metri dal luogo del ritrovamento e l’indagato, non più a piede libero, potrebbe aver trasportato il sacco con le parti del cadavere utilizzando proprio la city-bike del giovane bengalese, quella bici che ha “insospettito“ i residenti che hanno dato l’allarme. A incastrare Shuryn sarebbero le telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni del quartiere Casette. La bicicletta è stata ritrovata proprio vicino al sacco nero sempre tra i giardini pubblici e la ferrovia. Arrivano prime conferme anche sul probabile movente. Un debito di poche centinaia di euro che forse avrebbe dovuto essere saldato proprio giovedì scorso. Il cuoco ucraino, che fino a dicembre era un collega di lavoro di Obi, avrebbe avuto il vizio del gioco d’azzardo online e la conferma arriva anche dal titolare del negozio di poste e servizi dove l’ucraino andava spesso ad effettuare la ricarica di una carta di credito ricaricabile. Ora all’appello, però, mancano ancora l’arma del delitto, alcune parti del corpo del povero Obi e il cellulare del ragazzo. Posta sotto sequestro la Lancia Y che a quanto pare sarebbe di proprietà della madre dell’indagato. Il presunto assassino, difeso dall’avvocato Maria Donatella Aiello, non ha risposto alle prime domande del procuratore capo Claudio Cicchella, ma a breve dovrebbe essere ascoltato in carcere per l’udienza di convalida dell’arresto.