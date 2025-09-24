Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: indagato un amico del 21enne

Spoleto, 24 settembre 2025 – Ucciso, fatto a pezzi, chiuso in un sacco e gettato in una zona buia del quartiere Casette, sul retro di una casa, nelle vicinanze della ferrovia. La vittima è Bala Sagor, un ragazzo di 21 anni proveniente dal Bangladesh, richiedente asilo politico ed in attesa di risposta. E per il suo omicidio è indagato un 30enne dell’Est Europa, amico dell’assassinato. Sagor era arrivato a Spoleto nel giugno del 2023 ed era ospite in una casa di accoglienza che si trova nella frazione di Sant’Angelo in Mercole. Da venerdì scorso risultava scomparso. Gli operatori della casa d’accoglienza e gli altri ragazzi che vivono nella struttura avevano presentato denuncia ai carabinieri. Proprio venerdì sui social erano comparsi i primi annunci, con la foto di Sagor, detto Obi, con i quali si chiedeva aiuto per ritrovarlo. In quello pubblicato da un’amica di Roma si faceva riferimento alla forte preoccupazione della famiglia. La speranza che quel corpo non fosse di Obi è svanita ieri mattina, quando le forze dell’ordine hanno confermato l’identità.

Le indagini coordinate dalla Procura di Spoleto (Fotoservizio Stefano Preziotti). Nel riquadro la vittima Bala Sagor, 21 anni

Da due anni a Spoleto. Obi lavorava in cucina in un ristorante del centro. I titolari lo descrivono come un bravo ragazzo capace in poco tempo di conquistare la loro fiducia. Aveva iniziato come lavapiatti, ma da un po’ in cucina ricopriva un ruolo di responsabilità. I datori di lavoro lo hanno salutato mercoledì sera dopo il turno della cena e si sarebbero dovuti rivedere venerdì mattina perché il giovedì è il giorno di chiusura.

Dopo aver passato al setaccio fino a notte fonda la zona del ritrovamento del corpo mutilato, i carabinieri hanno perquisito ieri l’abitazione di un collega di lavoro della vittima, nelle vicinanze del luogo del rinvenimento della salma. L’uomo dell’Est Europa risulta indagato. L’arma del delitto sarebbe un coltello. “Non ci sono fermi”, ha sottolineato in mattinata Claudio Cicchella, il capo della Procura di Spoleto. Il cadavere è stato abbandonato in una zona di Spoleto molto abitata, con gente in giro specie di giorno e non lontano da un’area giochi attrezzata per bambini e dalla ferrovia. L’allarme è partito proprio da uno degli abitanti del posto.

“Mio marito stava facendo dei lavori in giardino. È andato sul retro dell’abitazione e fuori ha visto la bicicletta elettrica” ha raccontato una donna che abita nella zona. “Ci è sembrato strano vederla lì – ha aggiunto –, perché è molto costosa. Abbiamo avvisato i carabinieri e loro hanno trovato il sacco proprio sotto alla bici”. Ed è stata proprio la bici elettrica il primo elemento per l’identificazione della vittima. L’abitazione dell’uomo che ha notato quella bicicletta ha una telecamera di sorveglianza nell’area che si affaccia dove è stato trovato il sacco con il corpo. I carabinieri hanno quindi subito acquisito i dischetti con le immagini. La Valle Umbra Servizi, la società che si occupa dei rifiuti, ha annunciato che la raccolta è stata sospesa. Anche nei rifuti gli investigatori intendono cercare prove e indizi che ricostruiscano delitto e abbandono della salma. L’uccisione del 21enne sarebbe avvenuta in tutt’altra zona rispetto a quella del rinvenimento. Intanto nel quartiere Casette, teatro di un delitto già un anno fa, regna la paura.