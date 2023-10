Omicidio Meredith, la Cassazione accoglie il ricorso di Amanda Knox: da rifare il processo per calunnia a Lumumba La ragazza era stata assolta, in via definitiva, dall’accusa di omicidio e invece condannata per calunnia, ma quest’ultimo verdetto era stato impugnato dai suoi avvocati sulla base di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo