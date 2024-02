"Ombre sulla chimica". Parla il neoassessore

TERNI "In attesa di assistere alla ripresa produttiva della Treofan, apriremo un tavolo di confronto con Confindustria e Regione per ragionare sulle modalità di messa a terra dei 15 milioni di euro stanziati dalla Regione dell’Umbria per il polo chimico ternano", così il neoassessore comunale allo sviluppo Sergio Cardinali. "Nel frattempo nuove ombre si affacciano sul polo - continua – , dopo i licenziamenti annunciati a Beaulieu, ex Meraklon; sappia l’azienda che non possiamo permetterci una storia come quella risolta con gli indiani di Jindal, per cui nelle prossime ore contatteremo l’azienda per capire quali sono i progetti della stessa sul territorio e agire eventualmente di conseguenza". Per quanto riguatrda l’Acciaieria, "la messa in sicurezza della discarica rsu, nel sito dell’Ast, è solo una delle attività che dovranno essere discusse sul tavolo dell’accordo di programma – aggiunge Cardinali – , tesa a rendere ambientalmente compatibile la produzione di acciaio così importante per il territorio. Nella settimana scorsa sono state accelerate le interlocuzioni tra l’azienda e il Comune, in condizioni di stallo da mesi, tese ad aprire una trattativa vera e definitiva tra le parti". "A seguire con cadenza settimanale - conclude l’assessore – gli altri tavoli a calendario dovranno produrre una visione di insieme per traghettare Terni nel futuro sostenibile su cui la Giunta tutta è fortemente impegnata".